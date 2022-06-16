Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Оснований для помилования иностранных наёмников, приговорённых к смертной казни, пока нет, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Пока не вижу никаких оснований», — сказал Пушилин в кулуарах форума. Видео беседы опубликовал телеграм-канал SHOT.

Глава республики пояснил, что возможность обмена не обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР суд приговорил попавших в плен наёмников из Великобритании и Марокко к смертной казни.