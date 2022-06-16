Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Архангельская область и ПАО «Ростелеком» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский.

«Будем развивать инфраструктурные проекты не только в сфере телекоммуникаций, но и в смежных сферах экономики. В частности, наши ближайшие совместные планы нацелены на модернизацию систем электрической и тепловой энергии. Цель этой работы — снижение расходов жителей региона на коммунальные услуги за счет оптимизации технологических процессов и снижения расходов на производство. Кроме того, вместе будем заниматься модернизацией систем уличного освещения в Архангельской агломерации», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, на ПМЭФ было подписано соглашение между правительством Архангельской области и президентской платформой «Россия — страна возможностей».