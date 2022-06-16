Нижний Новгород, 16 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Наставник молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов назначен главным тренером клуба «Нижний Новгород». Об этом 16 июня сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что контракт клуба с 38-летним специалистом рассчитан на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня «Нижний Новгород» не продлил контракт с Александром Кержаковым, который возглавлял команду с лета 2021 года.