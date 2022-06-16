Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Ростов-на-Дону и Таганрог примут участие в акции «Лучи Победы». Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

В память о том, как 24 июня 1945 года впервые прожекторы осветили ночное небо над Москвой, «Лучи Победы» озарят ночное небо над городами воинской славы — Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

ИА REGNUM напоминает, что Ростову-на-Дону и Таганрогу 9 июня передали на вечное хранение Мечи Победы. Клинки вручную выкованы уральскими кузнецами. На каждом клинке высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшены орденом Победы и портретами русских полководцев.

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