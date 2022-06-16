Донецк, 16 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Пролетарский район Донецка подвергся обстрелу украинских нацистов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом 16 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Уточняется, что обстрел Пролетарского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в результате украинских обстрелов в ДНР погиб один мирный житель.