Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Алтайский край от участия в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает получить новые инструменты для укрепления сотрудничества в различных сферах. Как сообщает 16 июня телеграм-канал правительства региона, 16 и 17 июня пройдет основная программа форума, в том числе самое ожидаемое событие — пленарное заседание, где выступит президент России Владимир Путин.

Олег Кугаев ИА REGNUM Алтайский край

На повестке форума — укрепление сотрудничества российских регионов. Алтайский губернатор Виктор Томенко проведет встречи с главами регионов страны, которые являются ключевыми партнёрами для Алтайского края. Будут подписаны документы о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Алтайским краем и Санкт-Петербургом (губернатор Александр Беглов), Челябинской областью (губернатор Алексей Текслер), Кузбассом (губернатор Сергей Цивилёв), Калмыкией (глава Бату Хасиков), Москвой (мэр Сергей Собянин).

Правительство Алтайского края заключит соглашения о социально-экономическом партнерстве: с ООО «Санаторий «Алтай Вест» — по реализации инвестпроекта «Строительство санатория «Алтай-West» в Белокурихе с ООО «КОР Менеджмент» — по строительству на территории Белокурихи горной гостиничного комплекса 3-4 звезды под брендом «AZIMUT Hotels».

Также на форуме планируется утверждение комплексного инвестиционного проекта по развитию сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров. Этой теме будет посвящено заседание Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Виктор Томенко является председателем экспертно-консультационного совета МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. Будет открыта коллективная экспозиция регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь».

Как сообщало ИА REGNUM, реализация инвестиционных проектов в рамках соглашений является стратегическим решением для развития города-курорта Белокурихи, площадки «Белокуриха горная», а также увеличения турпотока в Алтайский край, в том числе с возможностью использования оздоровительных программ.

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