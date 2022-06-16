Симферополь, , 10:06 — REGNUM Чартерные автобусные программы в Республику Крым открываются в июне из восьми городов России. Об этом сообщает минкурортов Крыма 16 июня.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В июне стартуют чартеры в Крым из восьми городов — Азов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Владимир, Гусь-Хрустальный, Дзержинск и Муром. Конечной точкой программы являются Судак и Алушта. Первый рейс отправится 18 июня и будет курсировать каждые четыре дня», — говорится в сообщении.

При этом, например, туристы из Азова, Ростова-на-Дону и Краснодара будут прибывать в Алушту в 13:00, это сделано для удобства заселения в отели по расчётному часу. Часть туров предусматривает локальный трансфер от остановки автобуса дальнего следования непосредственно до отеля.

В планах — запуск автобусных чартеров в Крым из Ставрополя и других городов Северного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Росавиация продлила режим ограничения полётов для 11 аэропортов юга и центра России, в том числе для аэропорта «Симферополь», до 24 июня.