Москва, , 10:00 — REGNUM Принудительно лицензирование — это плохая форма решения проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные варианты еще хуже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал вопрос о необходимости введения в РФ принудительного лицензирования, который подняли на площадке Петербургского международного экономического форума.

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«Принудительное лицензирование, так же как и крылатое выражение о демократии, это плохая форма решения текущей проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные решения еще хуже, — сказал Ордов. — Система регулирования мирового рынка объектов интеллектуальной собственности создана в целях повышения доступности инновационных достижений и мотивации к их созданию. Но в тот момент, когда нематериальные активы становятся не предметом гордости и монетизации, а «запретным плодом» для экономических субъектов, то пропадает сакральный смысл международной защиты прав по подобным объектам».

Как отметил Ордов, когда речь, например, заходит о жизненно важных лекарствах и критически важных технологиях, то принудительное лицензирование начинает выглядеть приемлемым компромиссом между сохранением системы регулирования объектов интеллектуальной собственности с недружественными странами и отказом от этих принципов.

«Дьявол, как всегда, в деталях, которые и должны показать, насколько этот компромисс может быть достигнут, — сказал Ордов. — Злоупотребление исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности недопустимо, так как приводит к монопольному усилению отдельных экономических агентов, неравенству доступа к технологическим и прочим новациям, а в итоге — к снижению потенциала интеллектуального развития человечества, так как отдельные патенты и свидетельства стали возможными только благодаря накопленным человечеством в целом знаниям и умениям».

Ордов подчеркнул, что неравенство уже стало общемировой проблемой, а мировой рынок объектов интеллектуальной собственности явно потворствует этому.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов предупредил о том, что принудительное лицензирование может обернуться для РФ чередой судебных разбирательств в иностранной юрисдикции.

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