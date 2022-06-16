Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Компания «Трансмашхолдинг» построит в Петербурге производственную площадку по выпуску современного электрического транспорта. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2022 губернатор региона Александр Беглов и генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей в течение 2022–2024 годов. На новой площадке будет создано около 1000 новых рабочих мест.

«В Петербурге будет создано одно из самых лучших производств в стране, где будет производиться подвижной состав не только для нашего города, но и для всей России», — отметил Александр Беглов.

«Трансмашхолдинг» — один из ведущих производителей подвижного состава для рельсового транспорта. В состав компании входит Октябрьский электровагоноремонтный завод Петербурга, который строит вагоны для петербургского метрополитена.