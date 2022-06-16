Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Российские авиакомпании к 2030 году получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, заявил 16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Самолет Yarregion.ru

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, а также 270 самолетов МС-21, по 70 Ил-114-300, Ту-214 и 12 Ил-96-300.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что геополитическая ситуация, как бы она не складывалась, не окажет существенного влияния на развитие авиационной отрасли России. Предприятия авиационной промышленности РФ обеспечены заказами как минимум на шесть лет.

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