* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:51 — REGNUM Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства афганского народа, написал в соцсети, что военная операция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе «будет означать войну с хазарейцами». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он призвал к прекращению внутренней борьбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе и разрешению споров путём диалога с маулави Мехди, единственным «хазарейским командиром» движения.

По его словам, если в уезде начнётся война, пострадает весь Хазараджат (историческая горная область в центральной части современной территории Афганистана, населённая преимущественно хазарецами — прим. ИА REGNUM), что не будет на пользу ни одной из сторон.

Он также назвал план талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по привлечению бежавших из страны деятелей ложным лозунгом и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на самом деле стремятся физически устранить из властных структур представителей непуштунских народов.

По его словам, продолжающаяся война против таджиков Панджшере и Баглане с убийствами мирных жителей, насилие на этнической почве в Тахаре против узбеков и попытки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устранить своих непуштунских командиров являются признаками этнических чисток.