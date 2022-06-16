Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Пятнадцать инвестиционных проектов представил Санкт-Петербург на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Они реализуются городскими структурами и крупными корпорациями России.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Так, «Газпром нефть» показала проект лабораторно-пилотного комплекса «Газпромнефть — Промышленные инновации». Запуск комплекса позволит компании локализовать в Петербурге научно-исследовательскую деятельность по созданию технологий производства катализаторов для получения топлива, полимеров, продуктов для стратегических отраслей.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и ОАО «ВТБ-Капитал» представили проект технополиса «Передовые цифровые и производственные технологии»

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) представила на ПМЭФ инвестиционный проект «Создание центра машиностроения и логистики в Северо-Западном регионе». Этот центр планируется построить в Колпино. Также со стороны ОСК представлены проекты создания пассажирских судов, в том числе для арктической зоны.

Предприятие «Радар ММС» проведет на ПМЭФ-2022 презентацию скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120Р».

«В экспозиции Петербурга значимое место занимает проект туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», — отметили в пресс-службе Смольного. Реализация этого проекта должна многократно усилить туристический потенциал Кронштадта.

«Здесь представлены инвестиционные проекты, которые формируют ближайшее будущее не только Петербурга, но и всей страны. Это новые технологии в производстве, новые подходы к образованию, исследовательские лаборатории, развитие общественных и музейных пространств», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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