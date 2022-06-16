Берлин, 16 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц должен немедленно одобрить членство Украины в Евросоюзе и поставить Киеву тяжёлое вооружение, чтобы заслужить статус «миротворца». Об этом украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил в эфире телеканала RTL News.

Посольство Украины в Германии Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Очередные требования в адрес канцлера Мельник выдвинул в связи с поездкой Шольца, а также премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. По словам посла, у Шольца появилась «историческая возможность» поддержать киевский режим всеми доступными способами.

«Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких «если» и «но» пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе», — заявил Мельник.

По мнению дипломата, канцлеру пора отбросить сомнения и направить в помощь Украине «все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов». Более того, именно Германии следует «сыграть ведущую роль в Европе» в ситуации, когда режиму Зеленского нужна помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Драги, Макрон и Шольц 16 июня прибыли на Украину на поезде.

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