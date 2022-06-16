Москва, 16 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлены до 24 июня, сообщили 16 июня в Росавиации.

(сс) skeeze Самолет

Режим ограничения был введён на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Закрыты аэропорты на юге и в центральной части страны — в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

В ведомстве предлагают пользоваться воздушными гаванями Сочи, Ставрополья, Волгограда и другими.