Грозный, 16 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Совершить хадж по святым местам в Саудовской Аравии в преддверии праздника Курбан-байрам смогут 1300 паломников. Для их доставки забронировано семь авиарейсов, которые запланированы на период с 26 по 28 июня, сообщили в Духовном управлении мусульман региона.

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«Отправка паломников будет осуществляться поэтапно: 26-го июня — два рейса, 27-го — три рейса, а 28-го – два», — приводит слова представителя ДУМ ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось, что в 2022 году Чечне выделена квота на 1300 мест для совершения хаджа. Общее число паломников из России не превысит 11 318 человек, такую квоту выделило Королевство Саудовская Аравия. Все верующие должны быть привиты от коронавируса и иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.

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