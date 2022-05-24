Грозный, 24 мая 2022, 13:01 — REGNUM Из Чечни в хадж в 2022 году смогут отправиться более 1300 верующих. Такую квоту утвердило Духовное управление мусульман России. Всего в нынешнем году после двухлетнего перерыва из-за пандемии смогут совершить хадж 11 318 жителей России.
Напомним, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии определили правила для совершающих хадж. Они должны быть привиты от COVID-19, а также иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.
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