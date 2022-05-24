Грозный, , 13:01 — REGNUM Из Чечни в хадж в 2022 году смогут отправиться более 1300 верующих. Такую квоту утвердило Духовное управление мусульман России. Всего в нынешнем году после двухлетнего перерыва из-за пандемии смогут совершить хадж 11 318 жителей России.

«24 мая 2022 года власти Саудовской Аравии планируют открыть хадж для одного миллиона верующих. Из них для России выделена квота на 11 318 человек. На Чеченскую Республику выделено 1320 квот», — приводит слова муфтия Чечни Салаха Межиева ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии определили правила для совершающих хадж. Они должны быть привиты от COVID-19, а также иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.

Читайте также: Саудовская Аравия изменила правила для паломников из-за штамма «Омикрон»