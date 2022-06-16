Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Стремление к однополярности может привести лишь к усилению противостояния в мире. Таким мнением 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме поделился помощник президента РФ Максим Орешкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стремление к однополярности приведёт к противостоянию стран и проблемам социального неравенства в мире, проблемам с макроэкономической политикой. Поэтому всё, что сейчас происходит, — одно из звеньев большой цепи», — заявил Орешкин, имея в виду нестабильную ситуацию на мировых рынках.

Он подчеркнул, что в современном мире происходят глубинные изменения. В частности, значительные изменения наблюдаются в мировой геополитике.