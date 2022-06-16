Симферополь, 16 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Предоставлять бесплатно земельные участки инвесторам для реализации инвестиционных проектов готовы власти Республики Крым. Об этом вечером 15 июня сообщила в эфире телеканала «Крым 24» вице-премьер — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«У нас есть возможность предложить инвесторам заключать соглашения с Советом министров РК под обязательства инвестиций и создания рабочих мест. По такому соглашению инвестору бесплатно предоставляется земля», — сказала Кивико.

Кивико подчеркнула, что подобных условий пока не предлагают ни в одном российском регионе. На данный момент, уточнила она, предложением воспользовались уже 220 инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Крыма на Петербургском экономическом форуме рассчитывает заключить соглашения на общую сумму более 60 млрд рублей.