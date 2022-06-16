Алма-Ата, Казахстан, 16 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Странам Туркестана необходимо расширять партнёрство для того, чтобы добиться устойчивого развития региона. Об этом 16 июня заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на саммите «За пределами COVID — на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии» в Алма-Ате.

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«Очевидно, что у нас имеется существенный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. В этой связи считаем необходимым усилить совместные меры по расширению торговых отношений между нашими странами», — сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что тесное партнёрство между странами Туркестана необходимо для достижения глобальных целей. Это будет способствовать «процветанию» в регионе.

На саммит в Алма-Ате прибыли премьер-министры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Акылбек Жапаров, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, а также замглавы правительства Туркмении Мухамметгулы Мухаммедов и заместитель генсека ООН Уша Рао-Монари. Кроме того, на мероприятие пригласили международных экспертов, представителей международных организаций и гражданского общества.