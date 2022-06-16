Москва, 16 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В этом году важным фокусом работы Точек кипения Hi-Tech, созданных благодаря национальному проекту «Производительность труда», становятся стартапы. Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Hi-Tech) — развивающие пространства коллективной работы в формате корпоративных коммуникационно-образовательных площадок на базе предприятий. Их начали создавать в России с прошлого года для формирования и развития сообщества рационализаторов.

Точка кипения

Так, Точка кипения Hi-Tech «Лазерный Центр» запускает серию ежемесячных экспертных сессий под брендом CheckPoint и приглашает к участию проектные команды. Экспертные сессии CheckPoint для молодежных команд нацелены на создание комфортной среды для обсуждения новых проектов, которые ориентированы на реальные потребности бизнеса и высокотехнологичных отраслей экономики в текущей ситуации повышенного спроса на новые отечественные решения, продукты и компонентную базу.

Участие в сессии позволит команде проработать идею проекта, продукт и целевую аудиторию, получить обратную связь и рекомендации от экспертов, приобрести новые контакты с представителями компаний и командами. На встрече рассмотрят проекты по направлениям: фотоника и лазеры, микроэлектроника, передовые производственные технологии.

Первая экспертная сессия в онлайн-формате запланирована на 21 июня 2022 года в 12:00 московского времени. Количество проектов — не более шести. Программа мероприятия и анкета для участников доступны по ссылке: https://leader-id.ru/events/303593. Регистрация обязательна для всех участвующих стартап-команд. Зарегистрироваться можно до 20 июня. Ориентировочная продолжительность — два часа.

Точка кипения Hi-Tech — это корпоративное пространство, стимулирующее работу над проектами по рационализаторству, созданию новых продуктов и внедрению высоких технологий в процесс производства за счет разворачивания актуальных форматов коллективной деятельности (стратегической, проектной, проектно-аналитической, экспериментальной) и обучения сотрудников. Точки кипения Hi-Tech открываются на территории России на предприятиях — участниках нацпроекта «Производительность труда», в центрах разработки и трансфера технологий, технопарках, научно-исследовательских организациях и особых экономических зонах.

В Точках кипения Hi-Tech проходят практикумы по рационализаторству и формулированию актуальных производственных кейсов, чемпионаты по решению производственных задач, бизнес-игры и симуляции, лаборатории по развитию инженерного мышления, модерируемые встречи «кружков качества», проектно-аналитические и стратегические сессии, региональные сессии по технологическому развитию и предпринимательству.

В 2021 году в стране были открыты 14 флагманских Точек кипения Hi-Tech из 62, подавших заявки. Наибольшее количество пришлось на Москву (три Точки кипения Hi-Tech), далее следуют Санкт-Петербург и Ульяновская область, где открылись по две площадки в каждом регионе. Точка кипения Hi-Tech в Хабаровске стала первой в структуре ОАО «РЖД», Точка кипения Hi-Tech на базе Самарского ПАО «ОДК-Кузнецов» — первой в структуре Госкорпорации «Ростех».

В Нижнем Новгороде точка кипения Hi-Tech открылась на площадке компании АО «ПРОМИС» — поставщика комплексных решений.

«Вышка» обладает очень большой компетенцией в том, что касается управленческих технологий. И, конечно, мы ищем возможности для того, чтобы с индустриальными экосистемами-партнёрами создать какие-то новые, интересные истории, связанные с взаимодействием. Чтобы наши компетенции по управлению могли применяться к каким-то интересным задачам», — пояснил заведующий центром предпринимательства НИУ ВШЭ Дмитрий Сидоров.

Перед Точкой кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» (Саратов) поставлены серьезные задачи: с ее помощью планируется активизировать работу предприятия с технологическими стартапами, создать условия для внедрения новых разработок. Кроме того, предполагается проводить регулярное ознакомление работников с перспективными и новыми технологиями, практиками их применения, отраслевыми и межотраслевыми трендами, а также привлекать студентов профильных вузов к проектам предприятия, сформировать условия не только для эффективной деятельности по рационализаторству в отдельно взятой компании, но и по горизонтальному взаимодействию предприятий авиакосмического кластера и других машиностроительных компаний региона в области инновационного развития и инновационной деятельности.

«Для нас принципиально важно, чтобы люди, которые способны улучшать эффективность экономики предприятия, повышать производительность труда, создавать новые технологические продукты, реализовывать новые идеи, ускорять принятие внедренческих решений, становились главными лицами в Точках кипения Hi-Tech, чтобы их предложения были услышаны, и, разумеется, чтобы их деятельность соответствующим образом поощрялась, — отметил генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов. — А для руководителей это отличная возможность получить не привычных сотрудников или заместителей, которые линейно решают возникающие проблемы, а целую сеть эффективных помощников-энтузиастов, которые способны помочь компании выйти на более высокий уровень технологического развития».

Как отметила руководитель сети Точек кипения Hi-Tech Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Полина Бикбулатова, представители передовых российских компаний, открывающих у себя в 2021 году флагманские Точки кипения Hi-Tech, взяли на себя ответственность по разработке инновационных подходов к повышению производительности труда. «Прикладной задачей сети корпоративных Точек кипения Hi-Tech будет разработка и апробация двух инструментов рационализаторства — внутрикорпоративной акселерации талантливых рационализаторов и обеспечение сшивки российского бизнеса с технологическими стартапами», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Прирост производительности труда к 2024 году должен составить более 20%.

Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».