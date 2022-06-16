Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

В Санкт-Петербурге Усс поучаствует в пленарном заседании, где предполагается выступление президента РФ Владимира Путина. Также глава региона встретится с представителями бизнес-сообществ.

На форуме будет подписан ряд соглашений о развитии сферы спорта и платёжных систем в Красноярском крае.

Кроме того, Усс примет участие в работе экспертных площадок. Одна из них будет посвящена инвестпроектам, которые можно реализовать в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Новосибирской области начала работу на XXV Петербургском экономическом форуме.

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