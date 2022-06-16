Москва, 16 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Критические оценки главам государств должны давать граждане этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналист попросил прокомментировать «не совсем логичные поступки» администрации США, а также действия американского президента Джо Байдена, который «что-то путает, что-то забывает, иногда теряется в странах, годах, конфликтах».

«Мы никогда не будет опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств, и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, но уподобляться этому не будем», — сказал Песков.

По его словам, это вопрос для граждан этой страны, поскольку именно они дают оценку своим руководителям.

«Это не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — заверил пресс-секретарь главы государства.