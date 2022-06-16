Новосибирск, 16 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Делегация Новосибирской области начала работу на XXV Петербургском экономическом форуме. Её возглавил губернатор Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Среди главных задач делегации — привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма», — уточнили в областной администрации.

В составе делегации также замгубернатора Роман Теленчинов, министр экономического развития Лев Решетников, министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, генеральный директор Агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов.

У Андрея Травникова запланированы встречи с представителями бизнеса, а также подписание важных для региона соглашений.