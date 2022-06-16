Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» открылась в ЦВЗ «Манеж» в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. В ярмарке участвуют порядка 20 российских галерей, сообщили в администрации Петербурга.

gov. spb.ru Ярмарка искусств «1703»

В трех секциях ярмарки «1703» — «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство» — представлен современный художественный процесс от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и цифровых арт-объектов.

Целью проекта «1703» является поддержка отечественных художников и галерей искусства, а также содействие развитию коллекционирования в России. На площадке ярмарки пройдут лекции и дискуссии с участием представителей сферы искусства.

Среди прочего на ярмарке можно увидеть NFT-выставку работ молодых медиахудожников из России и Казахстана.

Организатор ярмарки искусств — ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Мероприятие планируется проводить в Санкт-Петербурге ежегодно.