Луганск, 16 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике при обстрелах украинской армии погибли за сутки восемь мирных жителей. Об этом 16 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По данным представительства, за сутки при обстрелах погибли восемь мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Получили ранения ещё 16 человек.

Уточняется, что наибольший урон понесён в Стаханове. Там погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, ранены 14 человек (среди них один несовершеннолетний).

В населённом пункте Криничное погибли два мирных жителя, ещё один ранен. В Троицком получил ранение один мирный житель.