Рим, 16 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину, передает итальянский телеканал RaiNews24.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

11 июня немецкая газета Bild am Sonntag распространила информацию о том, что указанные политики планируют совершить официальный визит в Киев, прибыв на место на поезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, посвященные вывозу зерна из украинских портов.