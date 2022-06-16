Тегеран, , 07:53 — REGNUM Иран и Туркмения договорились о создании совместного торгового центра, направленного на содействие экономическим связям между двумя соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 июня.

Ближний Восток

Соглашение было достигнуто в ходе встречи между официальными лицами министерства торговли Ирана, в том числе министром промышленности, шахт и торговли Сейедом Резой Фатеми-Амином, и высокопоставленной делегацией из Туркмении во главе с Батыром Атдаевым, заместителем председателя кабинета министров по торговле, текстильной промышленности и предпринимательству.

По данным департамента международных отношений при министерстве промышленности, шахт и торговли Ирана, обе стороны также договорились разработать дорожную карту экономического сотрудничества.

«Мы уже создали торговые центры в 16 странах. Это подходящий способ расширить совместные экономические связи», — заявил министр торговли Ирана Фатеми-Амин, подчеркнув, что для стимулирования торговли между Ираном и Туркменией необходим оперативный план.

Тем временем Батыр Атдаев призвал к проведению совместных торговых выставок, а также к активизации деятельности приграничных рынков.

«Раньше в Иране проводились торговые выставки, которые по каким-то причинам не проводились долгое время. Мы просим, чтобы такие выставки были организованы вновь. Мы также предлагаем обеим странам подписать соглашение об увеличении двусторонней торговли», — сказал Атдаев.