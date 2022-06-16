Тегеран, , 07:55 — REGNUM 15 июня Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи принял находящегося с визитом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед этой встречей президент Туркмении встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси в культурном комплексе Саадабад на севере Тегерана. В присутствии двух президентов было подписано девять соглашений о расширении сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Бердымухамедов прибыл в иранскую столицу во главе делегации с целью расширения двусторонних отношений, а также поиска путей по укреплению сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры и науки. Ожидается, что что визит президента Туркменистана в Тегеран продлится два дня.

Подробности о его встрече с Верховным лидером будут опубликованы позже.