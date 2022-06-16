Пекин, 16 июня, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Странам БРИКС необходимо подготовиться к новым угрозам в сфере безопасности на фоне нарастающей в мире нестабильности. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Китая.

Флаги БРИКС

«Государства БРИКС должны готовиться к традиционным, а также нетрадиционным угрозам, активно содействовать поддержанию всеобщей безопасности», — заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

По его словам, странам БРИКС необходимо сосредоточиться на усилиях по сохранению стабильности в мире из-за больших изменений на международной арене. Ян Цзечи подчеркнул, что необходимо продвигать настоящее сотрудничество между странами, а не добиваться доминирования на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Он будет участвовать в программе мероприятия удаленно, по видеоконференцсвязи.