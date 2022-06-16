Берлин, 16 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Прекращение поставок российской нефти грозит сокращением тысяч рабочих мест в Германии. Об этом 15 июня пишет издание Junge Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия. СМИ

Одним из ярких примеров может стать, по мнению издания, нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург. Предприятие с 1 января 2023 года должно прекратить перерабатывать нефть из России. Таким образом, под угрозой сокращения оказались 1,2 тыс. рабочих мест на самом нефтеперегонном заводе, ещё около 2 тыс. рабочих мест в смежных предприятиях и десятки тысяч рабочих мест по всей Германии.

По мнению местных политиков, эмбарго на российскую нефть грозит региону деиндустриализацией и исчезновением промышленности. Это, в свою очередь, может привести к социальному взрыву. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке указал, что региону нужны гарантии в отношении цен, снабжения и рабочих мест, в ином случае необходим серьёзный разговор о целесообразности введения эмбарго на нефть из России.

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