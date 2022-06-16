Вашингтон, 16 июня, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия признал слабость позиции Киева в переговорном процессе. Об этом 15 июня сообщил американский портал Axios.

Gov.ua Давид Арахамия

По словам Арахамии, поскольку позиция Украины за столом переговоров с Россией «довольно слаба», то, находясь в такой позиции Киев не хочет садиться за переговоры. Прежде, чем возобновить переговорный процесс, Украине «необходимо каким-то образом перевернуть ситуацию».

Также Арахамия отметил, что хотя переговоры между Россией и Украиной на данный момент фактически «заморожены», представители обеих стран периодически созваниваются для телефонной беседы.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией уточнил, что в Киеве на данный момент «чётко осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин предложил президенту России Владимиру Путину помощь в вопросе урегулирования кризиса, связанного с Украиной.