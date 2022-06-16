Приштина, Сербия, 16 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Парламент Косово 14 июня принял законопроект о минимальном размере оплаты труда, который был увеличен с 170 до 250 евро (после вычета налогов).

D.Lleshi Освободительная армия Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 68 депутатов, шесть воздержались, голосов «против» не было.

В соответствии с новым законопроектом ветераны борьбы Армии освобождения Косово более не будут получать пособие в размере МРОТ, что вызвало ожесточенную критику со стороны оппозиции и даже в рядах правящей партии. Ветераны Косовской войны провели агрессивные акции протеста.