Женева, Швейцария, , 03:45 — REGNUM От войн и насилия в мире в 2021 году бежало на 8% больше людей, чем в предшествующий год, не менее 89,3 млн. Это следует из опубликованного 16 июня доклада Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в последнее десятилетие в мире «из года в год» растёт число людей, вынужденных покидать свои дома. И к настоящему времени «оно достигло самого высокого уровня за время ведения статистики».

из доклада управления верховного комиссара ООН по делам беженцев «К концу 2021 года число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека, достигло 89,3 млн. Это на 8% больше, чем годом ранее, и более чем вдвое превысило цифры десятилетней давности».

Отмечается, что если в 2012 году беженцем оказывался один житель Земли из 167, то в конце 2021 года свою родину был вынужден покидать уже один из 88 человек. Рекордсменом по приёму беженцев является Турция — по данным за 2021 год в ней находилось около 3,8 млн вынужденных переселенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано больше 20 тысяч человек.

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