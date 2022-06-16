ООН объявила о росте числа беженцев в 2021 году на 8%
Женева, Швейцария, 16 июня, 2022, 03:45 — ИА Регнум. От войн и насилия в мире в 2021 году бежало на 8% больше людей, чем в предшествующий год, не менее 89,3 млн. Это следует из опубликованного 16 июня доклада Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По его данным, в последнее десятилетие в мире «из года в год» растёт число людей, вынужденных покидать свои дома. И к настоящему времени «оно достигло самого высокого уровня за время ведения статистики».
Отмечается, что если в 2012 году беженцем оказывался один житель Земли из 167, то в конце 2021 года свою родину был вынужден покидать уже один из 88 человек. Рекордсменом по приёму беженцев является Турция — по данным за 2021 год в ней находилось около 3,8 млн вынужденных переселенцев.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано больше 20 тысяч человек.