История вопроса

К видеоиграм относят игры, использующие специальные электронные устройства и визуальный интерфейс (экран телевизора, монитор компьютера или встроенный дисплей консоли). В 1980-е годы видеоигры стали неотъемлемой частью индустрии развлечений, а в США их даже признали формой искусства.



Видеоигры различаются по жанрам, тематикам и устройствам ввода (компьютер, консоль или аркадный автомат). Как правило, в таких играх геймер (человек, запустивший видеоигру) управляет одним или несколькими персонажами и совершает ряд действий, направленных на победу над соперником, изучение сюжетной линии игры или достижение иных условий.