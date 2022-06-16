Пекин, 16 июня, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Китайские компании заняли 40 мест в списке ста мировых издателей видеоигр по объему выручки, сообщает агентство Синьхуа.

Tencent.com Штаб-квартира Tencent в Шэньчжэне

По данным компании Sensor Tower, занимающейся анализом данных мобильных приложений, в мае в топ-100 мировых издателей игр вошли в общей сложности 40 китайских разработчиков мобильных игр.

Согласно данным, в прошлом месяце эти китайские компании заработали в общей сложности $2,3 млрд, что составляет 43% от выручки, полученной 100 фирмами. Tencent заняла первое место среди всех китайских издателей мобильных игр по доходам, за ней следуют NetEase и miHoYo.