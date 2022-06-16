Приштина, , 04:46 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 15 июня совместно с главой Сил безопасности Косово Башкимом Яшари прибыл в Брюссель, где оба принял участие в ежемесячном заседании контактной группы НАТО по защите Украины.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, председательствовал на заседании министр обороны США Ллойд Остин.

На встрече присутствовали свыше 50 министров обороны и глав армий стран НАТО. Стороны обсуждали следующие шаги с целью «помочь Украине защищаться».

Читайте развитие сюжета: Косово обещало ЕС сопротивляться российскому влиянию