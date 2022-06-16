Грузия, 16 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Кахетии, в Ахметском и Гурджаанском муниципалитетах прошли проливные дожди, спровождаемые крупным градом, сообщает 15 июня грузинская служба «Радио Свободы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

38. mchs. gov.ru Град

В селе Касрисцкали Ахметоского района была затоплена местная школа. Вода залила двор, подвал, туалеты и подсобные помещения здания. По словам местных жителей, затопление школы вызвало большое количество воды из озер, расположенных вблизи деревни. Жители утверждают, что дренажные каналы вовремя не были очищены, в результате чего трубы не могли пропускать воду, что вызвало затопление всех дорог в селе.

Исполняющая обязанности директора школы Манана Глигвашвили сообщила журналистам, что жители борются со стихией самостоятельно.

«Мы откачиваем воду, и будем делать это и завтра. Подобного сильного дождя я не помню. Вода чуть не смыла деревню», — сказала она.

Заместитель мэра Ахметы Важа Наскидашвили сообщил, что они обратились за помощью в службу спасения и рассчитывают начать откачку воды из здания школы 16 июня. Что касается дренажных каналов, то он сказал, что эти каналы были очищены. «Но был такой сильный дождь, что ни один канал не мог справиться бы с этой водой», — добавил Наскидашвили.

Это не первый случай, когда в Касрисцкали проблемы из-за дождей. Местные жители говорят, что в этом, находящемся недалеко от границы с Азербайджаном, селе не проводятся работы по предотвращению стихийных бедствий.

В селе же Чумлаки Гурджаанского района выпал крупный град. По словам фермеров, град шёл в течение 20 минут и уничтожил часть персиковых садов. Мэрия Гурджаани заявила, что точная сумма ущерба неизвестна, и информация об этом появится 16 июня после того, как комиссия по подсчёту ущерба завершит свою работу.