Пекин, , 03:24 — REGNUM Продажи пикапов в Китае в мае показали уверенный рост в месячном исчислении на фоне улучшения эпидемической ситуации и восстановления производства, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В прошлом месяце в Китае было продано 42 000 пикапов, что на 23,8% больше, чем месяцем ранее, сообщила ассоциация. Тем не менее, показатель продаж был на 7,9% ниже, чем в мае прошлого года. За первые пять месяцев текущего года в Китае было произведено и продано 207 000 пикапов, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ассоциация по-прежнему оптимистично смотрит на будущие показатели рынка, подчеркивая сильные политические стимулы Китая для улучшения качества продукции и увеличения потребления за счет возможного снятия ограничений на самовывоз в городских районах.

Крупные производители выпустили продукцию для легковых пикапов, ожидая постоянного сильного роста потребления пикапов, обусловленного все более динамичной автомобильной культурой, благоприятствующей этим автомобилям.