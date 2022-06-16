Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Российскую долю экспорта рыбы и рыбной продукции Гренландия постарается заместить поставками в США, Великобританию и Канаду. Об этом заявил 15 июня премьер-министр Гренландии Муте Боруп Эгеде в ходе конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Гренландия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресьр-министр Гренландии уточнил, что доля экспорта в Россию составляла в последнее время 15%. После ввода экономических санкций в отношении России Гренландия вынуждена была отказаться от поставок продукции на российский рынок. Правительство страны попытается наладить сбыт рыбы и рыбной продукции в США и Канаду. Кроме того, Эгеде отметил, что у Гренландии есть хороший рынок сбыта в странах Евросоюза и в Великобритании. Также с Великобританией ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции Эгеде призвал активнее инвестировать в арктический регион и к наращиванию экономической интеграции своей страны со странами Северной Америки.

Напомним, Гренландия является автономной провинцией Дании, где основная часть населения — эскимосы, живущие за счёт натурального хозяйства. Остров практически полностью зависит от дотаций из бюджета Дании. Рыба и морепродукты идут на экспорт и дают основной доход в бюджет.

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