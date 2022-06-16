Хэфэй, Китай, 16 июня, 2022, 03:02 — ИА Регнум. По данным местной таможни, в восточнокитайской провинции Аньхой за первые пять месяцев 2022 года зафиксирован устойчивый рост внешней торговли, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Общая стоимость импорта и экспорта провинции с января по май достигла 298,09 млрд юаней ($44,37 млрд), увеличившись на 12,3% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 16,3% в годовом исчислении до 174,25 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 7% до 123,84 млрд юаней. Импорт и экспорт между провинцией и странами и регионами «Пояса и пути» выросли до 80,57 млрд юаней, что на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем торговли между провинцией и членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства достиг 81,23 млрд юаней, увеличившись на 15,5% в годовом исчислении.