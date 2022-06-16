Минск, 16 июня 2022, 11:52 — REGNUM Если бы специальная военная операция России на Украине не началась, Белоруссию бы атаковали. Об этом в эфире «Альфа Радио» заявил депутат Палаты Представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.
По его словам, нападение на Белоруссию готовилось не с целью захвата, а с целью отвлечения внимания России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на российские и белорусские войска, находившиеся на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, нападение предотвратил превентивный удар российских войск по украинским позициям.