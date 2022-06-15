Москва, , 23:41 — REGNUM Акция в поддержку Приднестровья прошла 15 июня в Москве у здания молдавского посольства.

Приднестровье PavelD

Участники мероприятия продемонстрировали своё отрицательное отношение к политике Вашингтона и НАТО, пытающихся втянуть Молдавию в конфликт на территории Приднестровья.

Участники держали в руках плакаты «Руки прочь от Приднестровья! За мирную и нейтральную Молдову!». Активисты призвали граждан Молдавии не идти на поводу у США и Румынии.

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