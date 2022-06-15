Тирана, , 23:26 — REGNUM Албании за сутки в результате обследования 511 человек выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 56 пациентов. Об этом сообщило вечером 15 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Мечеть Этхем-бей, Тирана, Албания Pudelek

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 913 случаев заражения коронавирусом, 273 007 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 409 активных случаев заражения, в том числе 299 — в Тиране.

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