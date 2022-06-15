Анкара, 15 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в период с 15 по 19 июня предпримет тур по Балканам. Политик посетит Сербию (в том числе Косово), Хорватию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию, однако не заедет в Албанию и Черногорию.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, особое внимание будет уделено Боснии и Герцеговине, в которой проживают мусульмане-бошняки.

Чавушоглу проведет встречи с главами правительств и государств, а также спикерами парламентов и представителями турецких общин в странах Балкан.