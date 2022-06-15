Душанбе, 15 июня, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Двусторонние отношения Таджикистана и России находятся на подъеме. Об этом 15 июня заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на открытии международной конференции в Душанбе.

Таджикистан Россия (шары)

Лякин-Фролов указал на дружеские и доверительные отношения глав двух государств.

Игорь Лякин-Фролов «Сегодня, как никогда, наши двусторонние связи находятся на подъеме, активно развиваются контакты практически во всех областях. Таджикистан находится в списке наиболее близких союзных России государств».

По слова российского дипломата, и жители Таджикистана транслируют положительное отношение к России, отношение как к союзнику и партнёру, не говоря о различных ветеранских организациях, представителях образовательных учреждений.