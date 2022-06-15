Симферополь, , 22:21 — REGNUM Туристический маршрут «Великий шелковый путь» начали прорабатывать и готовить к запуску, маршрут пройдет по Армении, Краснодарскому краю и Крыму. Об этом 15 июня журналистам сообщили в Совмине (Совете министров республики) Крыма.

Трассы на Кубани Admkrai.krasnodar.ru

Отмечается, что Туристический маршрут «Великий шелковый путь» объединит города Армении, Кубани и Крыма. Этот и другие вопросы были затронуты на встрече представителей Крыма и Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме.

«Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель поддержал предложение и в свою очередь предложил разработку совместных межрегиональных туристических маршрутов, в том числе и с использованием искусственного интеллекта на основе предпочтений и пожеланий туриста», – сообщили в ведомстве.

В Совмине также подчеркнули, что туризм – не единственная сфера сотрудничества регионов, а кооперационные связи между двумя регионами развиваются активно. В этой связи упоминалась химическая промышленность, производство стройматериалов.

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