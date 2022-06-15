Москва, , 22:13 — REGNUM Власти Украины назначили оказавшихся на заводе «Азот» мирных жителей Северодонецка на роль мучеников по мариупольскому образцу, сообщил 15 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что Киев не отдал приказ своим боевикам, скрывающимся на «Азоте» сдаться или хотя бы выпустить удерживаемых там мирных жителей.

«Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе», — рассказал Мизинцев.

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