Неаполь, Италия, , 21:57 — REGNUM Введение минимального уровня оплаты труда в Италии, вероятно, будет происходить постепенно, передает La Repubblica 15 июня.

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По данным издания, министр труда Андреа Орландо намерен использовать опыт Германии и начинать внедрение нового правила с отдельных отраслей экономики с самыми низкими зарплатами.

Ранее идею установления минимального уровня зарплат поддержали в Еврокомиссии. В ЕС в настоящее время лишь в шести странах, включая Италию, такие правила пока не действуют.