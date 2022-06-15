Белорусские оппозиционеры договорились с западными компаниями о цензуре
Минск, 15 июня, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Команда экс-кандидата в президенты БелоруссииСветланы Тихановской встретилась в Копенгагене с представителями компаний Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и договорилась с ними о цензурировании белорусского контента. Об этом на YouTube-канале Тихановской рассказал советник лидера белорусской оппозицииФранак Вячорка.
Вячорка призвал белорусских граждан сообщать о появлении «пропагандистских» роликов в специальный чат-бот команды Тихановской для передачи этой информации в Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью блокировки этого контента.
Как сообщалоИА REGNUM, в мобильном приложении Telegram 4 июня перестал открываться провластный белорусский канал «Жёлтые сливы».